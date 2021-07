Vaccini: la Francia lusinga i non vaccinati con manifesti accattivanti, l’Italia li minaccia (Di domenica 4 luglio 2021) In Francia invece le strade sono tappezzate di manifesti governativi accattivanti con questo slogan: «Sì, i Vaccini possono avere effetti desiderabili: Vacciniamoci!» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Ininvece le strade sono tappezzate digovernativicon questo slogan: «Sì, ipossono avere effetti desiderabili:amoci!» L'articolo proviene da Firenze Post.

