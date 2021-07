Uomini e Donne, Luisa e la sua battaglia contro il cancro: “Non mollerò” (Di domenica 4 luglio 2021) Nubi all’orizzonte per Luisa Anna Monti, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, nonché una delle maggiori protagoniste che hanno presenziato alla corte di Maria De Filippi. La donna, in procinto di sposarsi con Salvio, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno della trasmissione, deve fare nuovamente i conti con il cancro. Le è stato infatti diagnostico un tumore al seno, ed è ora in attesa della chiamata da parte dell’ospedale Gemelli di Roma per rimuoverlo. Non è la prima volta, purtroppo, che la donna si trova a combattere contro questo terribile male: anni fa aveva infatti affrontato un tumore ... Leggi su dilei (Di domenica 4 luglio 2021) Nubi all’orizzonte perAnna Monti, l’ex dama del Trono Over di, nonché una delle maggiori protagoniste che hanno presenziato alla corte di Maria De Filippi. La donna, in procinto di sposarsi con Salvio, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno della trasmissione, deve fare nuovamente i conti con il. Le è stato infatti diagnostico un tumore al seno, ed è ora in attesa della chiamata da parte dell’ospedale Gemelli di Roma per rimuoverlo. Non è la prima volta, purtroppo, che la donna si trova a combatterequesto terribile male: anni fa aveva infatti affrontato un tumore ...

