Riforma tributaria | per noi avvocati deve prevedere giudici professionali

(Di domenica 4 luglio 2021) L’Unione nazionale delle Camere degliTributaristi ( Uncat) chiede con forza al Governo di compiere scelte coraggiose di vero cambiamento in merito alla Giustizia, con la previsione di una magistraturaa tempo pieno, assunta per concorso. In altre parole: di un giudice professionale, così come accade in tutte le altre giurisdizioni. Altre scelte di minore incisività manterrebbero in vita un’anomalia e comprometterebbero tutto l’impiantotore, che nel complesso va nella direzione da tempo auspicata daglitributaristi di Uncat. La Commissione ...