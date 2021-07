“Questo è il mondo della nostra Chiara, morta per troppo amore” (Di domenica 4 luglio 2021) Il racconto dei genitori Giusi e Vincenzo: "Si è fidata, solo chi si fida dà le spalle alle persone". Mercoledì 7 luglio i funerali alle 17 nella chiesa di Monteveglio Leggi su repubblica (Di domenica 4 luglio 2021) Il racconto dei genitori Giusi e Vincenzo: "Si è fidata, solo chi si fida dà le spalle alle persone". Mercoledì 7 luglio i funerali alle 17 nella chiesa di Monteveglio

