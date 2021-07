Pekin Express, ecco quando andrà in onda la nuova edizione (e quale potrebbe essere l’itinerario) (Di domenica 4 luglio 2021) Come già annunciato l’estate scorsa, il seguitissimo format della Rai Pechino Express cambia nome e produzione. L’adventure game infatti sbarcherà su Sky come Pekin Express e stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog il format potrebbe essere registrato nel prossimo autunno, tra settembre e ottobre, ed essere quindi trasmesso in primavera del 2022. Secondo le informazioni del noto portale sarebbe già stato scelto il possibile percorso: Il percorso che sarebbe stato scelto vedrebbe i concorrenti viaggiare fra Giordania ed Israele. Purtroppo è tutto in fase di costruzione poiché, ad ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 luglio 2021) Come già annunciato l’estate scorsa, il seguitissimo format della Rai Pechinocambia nome e produzione. L’adventure game infatti sbarcherà su Sky comee stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog il formatregistrato nel prossimo autunno, tra settembre e ottobre, edquindi trasmesso in primavera del 2022. Secondo le informazioni del noto portale sarebbe già stato scelto il possibile percorso: Il percorso che sarebbe stato scelto vedrebbe i concorrenti viaggiare fra Giordania ed Israele. Purtroppo è tutto in fase di costruzione poiché, ad ...

