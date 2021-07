Partiti deboli e leader problematici. Il caso Grillo-Conte visto da D’Ambrosio (Di domenica 4 luglio 2021) Lo scontro tra Grillo e Conte ha una portata che supera il confine del movimento-partito M5S: esso rappresenta l’epilogo di uno dei tanti Partiti e movimenti politici con una fortissima impostazione di leadership di tipo monocratico e autoreferenziale. Sin dalla comparsa politica di Berlusconi i Partiti hanno iniziato a concentrarsi e dipendere più dal leader che dalla struttura e organizzazione del partito; più dalle risorse (personali, economiche e politiche) del capo che dai principi etici e dal programma del partito. L’esempio lampante è quello della maggioranza dei simboli (tranne ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) Lo scontro traha una portata che supera il confine del movimento-partito M5S: esso rappresenta l’epilogo di uno dei tantie movimenti politici con una fortissima impostazione diship di tipo monocratico e autoreferenziale. Sin dalla comparsa politica di Berlusconi ihanno iniziato a concentrarsi e dipendere più dalche dalla struttura e organizzazione del partito; più dalle risorse (personali, economiche e politiche) del capo che dai principi etici e dal programma del partito. L’esempio lampante è quello della maggioranza dei simboli (tranne ...

