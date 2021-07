Mourinho: «Terribile aver perso Spinazzola, Emerson è un buon giocatore» (Di domenica 4 luglio 2021) Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di TalkSport dell’infortunio di Spinazzola: le sue dichiarazioni Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di TalkSport dell’infortunio di Spinazzola. Le sue parole. «L’Italia ha perso Spinazzola. È Terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Josèha parlato ai microfoni di TalkSport dell’infortunio di: le sue dichiarazioni Josèha parlato ai microfoni di TalkSport dell’infortunio di. Le sue parole. «L’Italia ha. Èper loro, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi.è un, con esperienza. Mastava giocando in modo incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

