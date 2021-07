LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: tra poco la superpole race (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 I protagonisti della Superbike si apprestano a scendere in pista nella spettacolare location di Donington Park, circuito che torna nel calendario del Mondiale dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. 11.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Gran Bretagna 2021 per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Tra pochi minuti si parte! Presentazione GP Gran Bretagna Superbike – Cronaca ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 I protagonisti dellasi apprestano a scendere in pista nella spettacolare location di Donington Park, circuito che torna nel calendario del Mondiale dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. 11.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladel GPper quanto riguarda il Mondiale. Tra pochi minuti si parte! Presentazione GP– Cronaca ...

