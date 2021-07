La Samp di D’Aversa: ci sono già due tracce di mercato (Di domenica 4 luglio 2021) La Samp nei prossimi giorni annuncerà anche Daniele Faggiano come direttore sportivo, intanto – dopo l’arrivo di D’Aversa – ci sono un paio di tracce di mercato che vi abbiamo già svelato e che vanno seguite con attenzione. La prima coinvolge Andrea Conti, sondato recentemente anche dal Genoa, e che D’Aversa aveva voluto a Parma lo scorso gennaio (lo aveva già allenato a Lanciano). La seconda chiama in causa Riccardo Gagliolo, il difensore suo fedelissimo che ha un altro anno di contratto con il Parma e che è destinato ad andar via. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Lanei prossimi giorni annuncerà anche Daniele Faggiano come direttore sportivo, intanto – dopo l’arrivo di– ciun paio didiche vi abbiamo già svelato e che vanno seguite con attenzione. La prima coinvolge Andrea Conti, sondato recentemente anche dal Genoa, e cheaveva voluto a Parma lo scorso gennaio (lo aveva già allenato a Lanciano). La seconda chiama in causa Riccardo Gagliolo, il difensore suo fedelissimo che ha un altro anno di contratto con il Parma e che è destinato ad andar via. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

