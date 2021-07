La Danimarca torna in semifinale in un Europeo 29 anni dopo l’ultima volta: eliminata 1-2 la Repubblica Ceca (Di domenica 4 luglio 2021) Foto Ansa La Danimarca continua a vincere! Kjaer e compagni battono la Repubblica Ceca 1-2 e si guadagnano l’accesso alla semifinale, 29 anni dopo l’ultima volta. I danesi affronteranno la vincente di Ucraina-Inghilterra Dalla paura per Christian Eriksen crollato in campo in fin di vita a un torneo giocato in maniera splendida, con la motivazione extra di rendere orgoglioso il compagno che, seppur ormai fuori pericolo, può solo guardarli da divano di casa. La Danimarca non smette di stupire, non vuole farlo. I danesi raggiungono una ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Foto Ansa Lacontinua a vincere! Kjaer e compagni battono la1-2 e si guadagnano l’accesso alla, 29. I danesi affronteranno la vincente di Ucraina-Inghilterra Dalla paura per Christian Eriksen crollato in campo in fin di vita a un torneo giocato in maniera splendida, con la motivazione extra di rendere orgoglioso il compagno che, seppur ormai fuori pericolo, può solo guardarli da divano di casa. Lanon smette di stupire, non vuole farlo. I danesi raggiungono una ...

