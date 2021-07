Incendi: emergenza in Sicilia, 34 roghi in tutta la regione (Di domenica 4 luglio 2021) E' emergenza Incendi in Sicilia dove attualmente sono in corso ben 11 fronti di fuoco; 34 i roghi che in totale da stamane hanno devastato ettari di vegetazione e lambito case e centri abitati. Nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) E'indove attualmente sono in corso ben 11 fronti di fuoco; 34 iche in totale da stamane hanno devastato ettari di vegetazione e lambito case e centri abitati. Nelle ...

Advertising

repubblica : ?? Emergenza in Canada, centinaia di morti per l'ondata di caldo. Oltre 130 incendi provocati dai fulmini - ForestaliNews : Emergenza incendi a Regalbuto (EN) il sindaco:”Disastro ambientale ed economico “ - NewSicilia : +++ULTIM'ORA+++ Il governatore della #RegioneSiciliana chiede un intervento deciso di #Roma per far fronte alle du… - live_palermo : Sicilia, emergenza incendi: Musumeci chiede Unità di crisi e l'Esercito - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Roghi nei boschi dell'Ennese: sindaco, è emergenza. Incendi anche nel Messinese -