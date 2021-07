Il Signore degli Anelli, Amazon Studios risponde alle accuse sui set (Di domenica 4 luglio 2021) Sono tante molte le critiche ricevute al set del Signore degli Anelli dopo l’incidente. Amazon Studios, però, ha deciso di rispondere a tutte accuse ricevute con un comunicato: “Amazon Studios prende molto sul serio la salute, il benessere fisico ed emotivo del nostro cast e della troupe” Continuando: “Come priorità assoluta, il team di produzione continua a rispettare pienamente le normative governative in materia di sicurezza e protezione di WorkSafe New Zealand. Qualsiasi accusa o segnalazione sul fatto che le attività sul set ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Sono tante molte le critiche ricevute al set deldopo l’incidente., però, ha deciso dire a tuttericevute con un comunicato: “prende molto sul serio la salute, il benessere fisico ed emotivo del nostro cast e della troupe” Continuando: “Come priorità assoluta, il team di produzione continua a rispettare pienamente le normative governative in materia di sicurezza e protezione di WorkSafe New Zealand. Qualsiasi accusa o segnalazione sul fatto che le attività sul set ...

