Guai giudiziari per Stephan El Shaarawy. Spunta fuori una vecchia storia e ora il calciatore rischia grosso (Di domenica 4 luglio 2021) Una brutta vicenda per un noto calciatore di serie A. L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy è accusato di lesioni gravi. Ma cosa è successo? Ebbene lo scorso 12 febbraio, quando il 28enne era appena rientrato in Italia dopo un periodo trascorso a giocare in Cina, un uomo ha tentato di rubargli la sua Lamborghini rossa. Sagardia Alaga, 35enne di origini cilene, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. Oltre al pagamento di 800 euro di multa per tentato furto. L’episodio, però, non si è affatto chiuso qui. L’uomo ha infatti sporto denuncia nei confronti del ‘Faraone’ allegando i referti per le ferite riportate: ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Una brutta vicenda per un notodi serie A. L’attaccante della RomaElè accusato di lesioni gravi. Ma cosa è successo? Ebbene lo scorso 12 febbraio, quando il 28enne era appena rientrato in Italia dopo un periodo trascorso a giocare in Cina, un uomo ha tentato di rubargli la sua Lamborghini rossa. Sagardia Alaga, 35enne di origini cilene, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. Oltre al pagamento di 800 euro di multa per tentato furto. L’episodio, però, non si è affatto chiuso qui. L’uomo ha infatti sporto denuncia nei confronti del ‘Faraone’ allegando i referti per le ferite riportate: ...

Advertising

DslLorenzo : RT @DottorWatson: Salvini dice la scemenza sul giorno su Rudolph Giuliani e nessuno che gli rida in faccia parlando dei guai giudiziari del… - ste_pax : RT @DottorWatson: Salvini dice la scemenza sul giorno su Rudolph Giuliani e nessuno che gli rida in faccia parlando dei guai giudiziari del… - miciobigio : RT @DottorWatson: Salvini dice la scemenza sul giorno su Rudolph Giuliani e nessuno che gli rida in faccia parlando dei guai giudiziari del… - ungaro_c : RT @DottorWatson: Salvini dice la scemenza sul giorno su Rudolph Giuliani e nessuno che gli rida in faccia parlando dei guai giudiziari del… - fpas70 : RT @ElezioniUsa: Nella newsletter di questa settimana facciamo un primo bilancio della Corte Suprema targata Trump e ci occupiamo dei guai… -