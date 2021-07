Gran Premio d'Italia, Herlings in pole a Maggiora (Di domenica 4 luglio 2021) La pista del Maggiora Park si è presentata inaspettatamente assolata questa mattina e sul circuito preparato al meglio per il ritorno del Gran Premio d'Italia di Motocross, terza prova del Mondiale ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) La pista delPark si è presentata inaspettatamente assolata questa mattina e sul circuito preparato al meglio per il ritorno deld'di Motocross, terza prova del Mondiale ...

Advertising

ScuderiaFerrari : .@marc_gene ci racconta come è andato il Gran Premio di Stiria ?? #essereFerrari ?? #StyrianGP - xswagmasta : Complimenti ?????? a Max Emilian Verstappen ?????? per la vittoria ???? del Gran Premio ?? di Austria 2021 ???? #AustrianGP - SportPmg : Dopo un inizio in cui l’altitudine si mantiene abbastanza costante, superata Acqui Terme al km 70 iniziano le quatt… - motosprint : Gran Premio d'Italia, #Herlings in pole a #Maggiora?? - kahlan1986 : La sua prima vittoria in @redbullracing Gran premio Cina 2009!!! #Vettel #SebastianVettel #HappyBirthdaySeb -