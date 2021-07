Facebook: bug o censura? (Di domenica 4 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo questa prima e intrigante spiegazione del gran casino che sta succedendo su Facebook. di Mattia Cherubini Problemi e restrizioni su Facebook nelle ultime 48h, ma cosa sta succedendo realmente? Sicuramente in queste ore avrete sentito parlare di account bloccati all’improvviso o utenti che non potevano più postare link su Facebook, condividere dalle loro pagine preferite e dire la loro riguardo qualsiasi argomento. Quasi nessun giornale online ne sta parlando, ma il problema è reale per milioni di utenti in tutto il mondo ed è molto preoccupante. Bufale.net, il primo sito che ha voluto dire la sua, si è azzardato a ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 4 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo questa prima e intrigante spiegazione del gran casino che sta succedendo su. di Mattia Cherubini Problemi e restrizioni sunelle ultime 48h, ma cosa sta succedendo realmente? Sicuramente in queste ore avrete sentito parlare di account bloccati all’improvviso o utenti che non potevano più postare link su, condividere dalle loro pagine preferite e dire la loro riguardo qualsiasi argomento. Quasi nessun giornale online ne sta parlando, ma il problema è reale per milioni di utenti in tutto il mondo ed è molto preoccupante. Bufale.net, il primo sito che ha voluto dire la sua, si è azzardato a ...

Alexpi69 : Non riesco a condividere #Facebook #bug #facebookdisabledme - codeale : Richiesta di segnalazione dei profili estremisti. Ok, è a campione. Blocco delle condivisioni. Ok, probabilmente è… - AdvancedNikita : @Nicolet04458256 @giosescordo1 @Elewhatelse Su Facebook c'è un bug che non fa condividere - con_la_J : @RItaliaN21 @a_meluzzi @AlexSanna38 @noitre32 @Gianmar26145917 @GiancarloDeRisi Però si può leggere i giornali e co… - con_la_J : @mcc43_ Balle! È un bug generalizzato. -