Europeo itinerante ma non troppo: la statistica sulle semifinaliste (Di domenica 4 luglio 2021) La formula dell'Europeo itinerante divide: c'è una curiosa statistica però sulle semifinaliste ad Euro 2020 Si sono conclusi anche i quarti di finale di Euro 2020 con l'Inghilterra che ha strappato il pass per le semifinali dove incontrerà la Danimarca: Italia-Spagna dall'altro lato. La final four si svolgerà a Wembley, dunque in casa dell'Inghilterra, ma ESPN riporta una curiosa statistica: tutte e quattro le squadre alle semifinali hanno giocato le tre gare del girone in casa. Un dato forse casuale ma sicuramente curioso per la storia di questa competizione. All 4 semifinal teams played ...

fattoquotidiano : Stadi pieni e focolai Delta: l'Europeo itinerante è una follia? - siamo_la_Roma : ?? #EURO2020 ???? Un Europeo itinerante ?? Considerazioni sulla modalità - Kikyo91 : RT @crypto_38: Europeo itinerante. L'Inghilterra se arriva in finale avrà giocato 6 partite su 7 in cada. Itinerante stocazzo - ManuCia0 : A parte la gaffe, ma si può sapere da dove è nata questa cazzata di paragonare un europeo itinerante del 2021 con u… - Kikyo91 : RT @cippiriddu: @AndreaInterNews Comunque ha ragione. L'Europeo itinerante in cui l'Inghilterra gioca 6 partite su 7 in casa è abbastanza a… -