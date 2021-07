Espungere la teoria gender dal ddl Zan è un buon compromesso

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 4 luglio 2021) La censura legale dell’omofobia e della transfobia, quando siano atteggiamenti violenti e intolleranti contro la persona e non posizioni di pensiero o stati d’animo, avrebbe probabilmente una maggioranza sicura in Parlamento. Invece l’identità di genere richiamata nel disegno di legge Zan divide. Tanto più adesso che, con una mossa politicamente astuta e culturalmente comprensibile, i renziani hanno chiesto di derubricare questo simbolo ideologico controverso, via emendamento, e di tornare alla formulazione della legge Scalfarotto, che di genere come concetto “performativo” distinto dal sesso e dall’orientamento sessuale non si occupava. Non si sente il bisogno di una discussione ...