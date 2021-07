DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: Pogacar incrementa, Cattaneo 2° di tappa. Nibali a 40? in classifica (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica GENERALE Tour DE France 2021 LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI: 2° Cattaneo, 3° COLBRELLI ORDINE D’ARRIVO COMPLETO tappa DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Tour DE France: MAGLIA GIALLA, A POIS, VERDE E BIANCA MATTIA Cattaneo: “ORA VOGLIO LA VITTORIA” 18.14 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 18.12 Vincenzo Nibali ha concluso la tappa al 51° posto a 25’55” da O’Connor. In ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALEDELA CRONACA DELLADI OGGI: 2°, 3° COLBRELLI ORDINE D’ARRIVO COMPLETODI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DELDE: MAGLIA GIALLA, A POIS, VERDE E BIANCA MATTIA: “ORA VOGLIO LA VITTORIA” 18.14 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 18.12 Vincenzoha concluso laal 51° posto a 25’55” da O’Connor. In ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - bpaolo74 : #raiciclismo avete visto la tappa del Tour? Ecco pensa se era il #giro104 si perdeva tutta la diretta - infoitsport : LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: Pogacar stacca ancora tutti, Cattaneo scala la classifica! - RaiSport : ?? #TourdeFrance Il commento alla nona tappa di Stefano #Garzelli Vai allo Speciale ?? - digitalsat_it : Domenica @RaiSport , #4Luglio 2021 | diretta #Basket Finale #Preolimpico, #TourDeFrance -