“Conte è il nulla in pochette. Grillini piaga biblica”. Ritratto “spietato” di Veneziani (Di domenica 4 luglio 2021) Grillo e Conte. “Meglio il rumore dei Grillini che il nulla con la pochette“. Affilato e spietato il commento di Marcello Veneziani sulla farsa cinquestelle e i suoi attori che sta andando in scena. Su la Verità oggi in edicola l’analisi dello scrittore, filosofo ed editorialista, è tutto da leggere. “Nel delirio di onnipotenza di ambedue ravviso una residua ragione «ideale» nel fondatore, che almeno un’idea ce l’ha avuta, almeno agli inizi, che lui chiama visione”. Mette dunque a confronto due atti della commedia: il primo, inventato da Grillo: “Ha inventato dal nulla un ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 luglio 2021) Grillo e. “Meglio il rumore deiche ilcon la“. Affilato eil commento di Marcellosulla farsa cinquestelle e i suoi attori che sta andando in scena. Su la Verità oggi in edicola l’analisi dello scrittore, filosofo ed editorialista, è tutto da leggere. “Nel delirio di onnipotenza di ambedue ravviso una residua ragione «ideale» nel fondatore, che almeno un’idea ce l’ha avuta, almeno agli inizi, che lui chiama visione”. Mette dunque a confronto due atti della commedia: il primo, inventato da Grillo: “Ha inventato dalun ...

