Codogno Covid free? Bene, del virus non ne posso più (Di domenica 4 luglio 2021) Quando è una buona notizia, non c'è problema di darla in ritardo. Pensate che è la prima volta, dal 20 febbraio 2020, che Codogno, località della Lombardia, è Covid free. Ha detto il Sindaco: "Un traguardo importante e un ulteriore passo avanti verso il ritorno alla normalità per la nostra comunità". Ha poi parlato della campagna vaccinale che prosegue a tempi serrati. Sì, vorrei leggere costantemente queste notizie perché, come voi, del Covid, annessi e connessi, non ne posso più.

