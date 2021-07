Class action dei sanitari no vax | in 500 al Tar

(Di domenica 4 luglio 2021) L’appuntamento in aula è per il 14 luglio. Quando davanti al TAR di Brescia sarà discusso un ricorso firmato da trecento persone. Sono operatorie medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova. Operatori dei territori più colpiti dalla pandemia, che chiedono al tribunale amministrativo di sospendere e poi annullare l’obbligo vaccinale per il personale medico. Altri 200 hanno presentato un ricorso analogo al tribunale di Milano. “Nessuno dei ricorrenti si è ancora sottoposto alla vaccinazione per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2”. Però, “non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica.Qui si obbliga una persona a correre un rischio e se non lo ...

Meno dosi alla vigilia delle vacanze. Alcune Regioni rinviano i richiami. Resta il nodo degli over 60%, in una settimana ne sono stati raggiunti poco più di 100mila.di sanitari no vax, in 500 ricorrono al tar a Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Per valutare l'incidenza della variante Delta fondamentali le prossime due settimane. Intanto, i nuovi ...L'appuntamento in aula è per il 14 luglio. Quando davanti al TAR di Brescia sarà discusso un ricorso firmato da trecento persone. Sono operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantov ...In cinquecento fanno ricorso al Tar: "Sospensioni illegittime". L'Ordine: "È come se un ingegnere non credesse alla ...