Calciomercato Milan – Brahim Díaz sarà presto rossonero (Di domenica 4 luglio 2021) Le ultime news di Calciomercato sul Milan: Brahim Díaz diventerà nuovamente rossonero nei prossimi giorni. Trattativa in dirittura d'arrivo Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 luglio 2021) Le ultime news disuldiventerà nuovamentenei prossimi giorni. Trattativa in dirittura d'arrivo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, operazione #Tonali in chiusura: nuovo sconto del #Brescia - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - la_rossonera : RT @la_rossonera: ????? #Calciomercato #Milan: #Tonali sarà riscattato dal Brescia a fine stagione: #Maldini ha già comunicato la decisione… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @Brahim sarà presto rossonero - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Brahim #BrahimDiaz -