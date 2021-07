(Di domenica 4 luglio 2021) Marioall'85% verrà ina giocare con noi. Vuole rilanciarsi in vista del mondiale" . A parlare è Murat Sancak , presidente dell' Adana Demirspor , club turco neo promosso in serie A.

Advertising

gnomini : RT @sportmediaset: #Balotelli verso la Turchia, il presidente dell'Adana Demirspor conferma: 'Trattativa all'85%'. #SportMediaset https://… - sportmediaset : #Balotelli verso la Turchia, il presidente dell'Adana Demirspor conferma: 'Trattativa all'85%'. #SportMediaset - sportli26181512 : #Balotelli verso la #Turchia: 'E' pazzo? Noi lo gestiremo': Il presidente dell'Adana Demirspor: 'Mario ci ha contat… - elena_elnmrl15 : Intendo Balotelli che con la sua stratosferica testa di caxxo ha fatto nascere davvero diffidenza verso africani ..… - tuttomonza : Balotelli verso la Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli verso

" Conabbiamo quasi raggiunto l'intesa, diciamo che siamo all'85%. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l'accordo - ha detto ......è stata una manifestazione di solidarietà nei confronti del movimento Black lives matter ma... Sulla questione mancava l'apporto di Mario, attualmente disoccupato di lusso, fuori dal ...Il presidente dell'Adana Demirspor: "Mario ci ha contattati e la prossima settimana sarà da noi. Vuole rilanciarsi per il mondiale" ...Nuova avventura in Turchia per Super Mario Balotelli, che dopo la fine del rapporto col Monza è pronto a firmare per l'Adana Demirspor, club neo promosso nella massima serie turca. La conferma arriva ...