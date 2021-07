Amici | Enula | la sua serata a Battiti Live

Leggi su solodonna

(Di domenica 4 luglio 2021) Nell’ultimadiè salita sul palco anche, una delle ex concorrenti di20 eliminata nella fase finale del talent. La cantante ha potuto riabbracciare non solo Tommaso Stanzani, ma anche Tancredi, presente anche lui all’evento: una reunion che si è conclusa con una festa fino a tarda notte. Nell’ultimadi, l’evento musicale dell’estate dove si sono esibiti molti degli ex Articolo completo: dal blog SoloDonna