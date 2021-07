Variante Delta Italia, Vaia: “E’ una delle tante” (Di sabato 3 luglio 2021) La Variante Delta “è una delle tante varianti e non è più preoccupante rispetto alle altre”. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani rassicura a proposito della pericolosità di questa Variante e dell’efficacia dei vaccini. “Il dato da sottolineare sono 37 su 106 tamponi positivi, sottoposti a sequenziamento, e di queste il 5 per cento sono vaccinati in seconda dose” dice a margine della prima giornata dei richiami del vaccino Pfizer allo Spallanzani. “Noi ci aspettiamo un’efficacia del vaccino del 92-93 per cento e siamo al 95 per cento, significa che siamo ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) La“è unavarianti e non è più preoccupante rispetto alle altre”. Francesco, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani rassicura a proposito della pericolosità di questae dell’efficacia dei vaccini. “Il dato da sottolineare sono 37 su 106 tamponi positivi, sottoposti a sequenziamento, e di queste il 5 per cento sono vaccinati in seconda dose” dice a margine della prima giornata dei richiami del vaccino Pfizer allo Spallanzani. “Noi ci aspettiamo un’efficacia del vaccino del 92-93 per cento e siamo al 95 per cento, significa che siamo ad ...

Advertising

Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - adiosu46 : RT @SardegnaG: Covid: Rt Sardegna sale dallo 0.62 allo 0.96 in sette giorni - più casi di variante Delta - Adnkronos : #CovidVaccini, Vaia: “Tutti buoni, nessuna classifica”. -