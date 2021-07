Una Vita Anticipazioni 4 luglio 2021 | Camino riabbraccia Maite Ti tirerò fuori dal carcere!

Leggi su comingsoon

(Di sabato 3 luglio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 4. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Liberto, pentito del suo coinvolgimento nell'arresto di, decide di aiutare. Finalmente la Pasamar riesce are la pittrice e le promette che la tirerà prestodi prigione!