Un falso profilo di Morgan truffa i fan del cantautore: “Bloccatelo” (Di sabato 3 luglio 2021) C’è un falso profilo di Morgan che truffa i fan del frontman dei Bluvertigo con richieste di donazioni. È quando segnala lo stesso Marco Castoldi attraverso le stories su Instagram in cui riporta uno screenshot. Il profilo fake contatta i fan di Morgan in privato per attirare l’attenzione e chiedere sostegno e supporto, per questo il vero Morgan chiede ai suoi follower di segnalare e bloccare quel profilo su Facebook. Non è la prima volta in cui un artista si ritrova a segnalare profili truffaldini creati sotto le mentite spoglie dei ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 luglio 2021) C’è undichei fan del frontman dei Bluvertigo con richieste di donazioni. È quando segnala lo stesso Marco Castoldi attraverso le stories su Instagram in cui riporta uno screenshot. Ilfake contatta i fan diin privato per attirare l’attenzione e chiedere sostegno e supporto, per questo il verochiede ai suoi follower di segnalare e bloccare quelsu Facebook. Non è la prima volta in cui un artista si ritrova a segnalare profilildini creati sotto le mentite spoglie dei ...

