Spinazzola ko per infortunio | l’abbraccio della Nazionale

Leonardo Spinazzola, ko per infortunio dopo la rottura del tendine d'Achille, lascia il ritiro dell'Italia. Sul profilo Twitter della Nazionale, il saluto degli azzurri e del ct Roberto Mancini all'esterno della Roma, che si è gravemente infortunato nel finale del match vinto 2-1 con il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Gli #Azzurri abbracciano #SpinazzolaTorna presto Leo! #Coverciano#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/MVPbtembju — Nazionale Italiana (@Vivo Azzurro) July 3, 2021

