Scandalo Vaticano | i pm | “Soggetti improbabili attori di un marcio sistema predatorio e lucrativo | con incisive complicità interne”

(Di sabato 3 luglio 2021) “Un, talora reso possibile grazie a limitate, ma assai incisiva,e connivenze“. Si riassume in questa frase degli inquirenti vaticani la vicenda dei fondi della Segreteria di Stato di Oltretevere che hanno visto il rinvio a giudizio di 10 persone tra cui il cardinale Angelo Becciu. Nell’indagine, “si è potuto rilevare”, scrivono i pm nel fascicolo d’accusa, “il ruolo avuto nel tempo e in diversi contesti operativi da variestranei alla struttura ecclesiale – spessose non ...

... ai finanzieri Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione, ilmanda a processo il 27 luglio prossimo dieci tra laici ed ecclesiastici , per le inchieste partite dallodel palazzo di Sloane ......luglio a processo dieci persone tra laici ed ecclesiastici per le inchieste partite dallo...il campo riservato all'Apsa (l'ente per l'amministrazione del patrimonio immobiliare del) e ...Il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell’ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari a ...Il Cardinale Angelo Becciu interviene dopo il rinvio a Giudizio per lo scandalo che fa tremare il Vaticano da mesi e si ritiene "vittima di una macchinazione ordita ai miei danni".