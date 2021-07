Quattro bambini cadono in un burrone nel veronese | due morti e due feriti

(Di sabato 3 luglio 2021) Una tragedia: duesononel pomeriggio e altri due sono rimastiprecipitando per alcuni metri in un dirupo. L'incidente è avvenuto nei pressi di Malga Preta a Sant'Anna d'Alfaedo, ...

Una tragedia: due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando per alcuni metri in un dirupo. I bambini stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto. AGI - Due bambini hanno perso la vita oggi, mentre con due amichetti stavano giocando nei pressi di Malga Preta, nel Veronese. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16. Dalle prime informazioni i 4 bambini stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto. Tragico incidente a Malga Preta, in Lessinia nel Veronese, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo.