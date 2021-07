Pedullà: “Nessun viaggio di Dunfries verso Milano per l’Inter. In Olanda corrono troppo” (Di sabato 3 luglio 2021) Pedullà fa il punto su Inter-Dunfries Aggiornamento sul mercato dell’Inter da parte di Alfredo Pedullà. Il noto giornalista ed esperto di mercato fa il punto sul possibile arrivo a Milano di Denzel Dumfries che, secondo il De Telegraaf, sarebbe in viaggio verso Milano con il suo agente Mino Raiola per chiudere con il club nerazzurro. “Dumfries piace all’Inter ma ha dei costi e dall’Olanda corrono troppo: Nessun viaggio in corso ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 luglio 2021)fa il punto su Inter-Aggiornamento sul mercato delda parte di Alfredo. Il noto giornalista ed esperto di mercato fa il punto sul possibile arrivo adi Denzel Dumfries che, secondo il De Telegraaf, sarebbe incon il suo agente Mino Raiola per chiudere con il club nerazzurro. “Dumfries piace alma ha dei costi e dall’in corso ...

