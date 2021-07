LIVE Berrettini-Bedene 3-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: match sospeso a causa della pioggia (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Vi terremo aggiornati sulle variazioni della situazione meteo e soprattutto su quando i giocatori potranno tornare in campo. 12.30 Le partite sono state interrotte su tutti i campi: purtroppo basta poco per sospendere gli incontri a Wimbledon, altrimenti il terreno di gioco diventa decisamente scivoloso. 12.28 match interrotto proprio nel momento chiave. Staremo a vedere quando si potrà riprendere. Nelle prossime ore, infatti, sono previste schiarite. 12.26 Gioco sospeso a causa della ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Vi terremo aggiornati sulle variazionisituazione meteo e soprattutto su quando i giocatori potranno tornare in campo. 12.30 Le partite sono state interrotte su tutti i campi: purtroppo basta poco per sospendere gli incontri a, altrimenti il terreno di gioco diventa decisamente scivoloso. 12.28interrotto proprio nel momento chiave. Staremo a vedere quando si potrà riprendere. Nelle prossime ore, infatti, sono previste schiarite. 12.26 Gioco...

Advertising

SkySport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: in campo #Berrettini e #Sonego ? #BerrettiniBedene su Sky Sport Ten… - NedjaNav_55 : Berrettini vs Bedene live in HD - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: in campo Berrettini e Sonego: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego in… - Pall_Gonfiato : Dove vedere Berrettini-Bedene, streaming gratis LIVE e diretta tv Wimbledon - zazoomblog : Wimbledon tabellone: programma sabato e risultati. Dove vedere Sonego e Berrettini. Live ranking Atp italiani -… -