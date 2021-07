Le iene, Quentin Tarantino "Weinstein voleva tagliare la scena della tortura" (Di sabato 3 luglio 2021) Quentin Tarantino ha raccontato di essersi scontrato con Harvey Weinsten per evitare che il produttore tagliasse una sequenza fondamentale de Le iene Le iene è il film di debutto di Quentin Tarantino nel mondo del cinema. Tuttavia, il regista ha raccontato di essersi scontrato con Harvey Weinstein per evitare che il produttore tagliasse la scena della tortura, una sequenza fondamentale per l'economia narrativa ed estetica del suo progetto. In occasione della sua partecipazione al podcast The Joe Rogan ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 luglio 2021)ha raccontato di essersi scontrato con Harvey Weinsten per evitare che il produttore tagliasse una sequenza fondamentale de LeLeè il film di debutto dinel mondo del cinema. Tuttavia, il regista ha raccontato di essersi scontrato con Harveyper evitare che il produttore tagliasse la, una sequenza fondamentale per l'economia narrativa ed estetica del suo progetto. In occasionesua partecipazione al podcast The Joe Rogan ...

Kill Bill: Volume 3, Quentin Tarantino vorrebbe Maya Hawke nel film Quentin Tarantino e il suo ultimo e decimo film Tarantino ha dichiarato che si ritirerà dopo aver ... Voglio fare "Hateful Eight" e "Le Iene" a teatro". Ha aggiunto il regista continuando l'intervista.

