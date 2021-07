L’assenza sul palco fa rumore e tutti a puntare il dito su Elisabetta Gregoraci: “Non lo vuole” (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo il GF Vip Elisabetta Gregoraci è tornata in tv con Battiti Live. L’edizione 2021 dello show musicale nato nel 2003 nel Sud Italia, che si svolge tra la Puglia e la Basilicata ed è prodotto dal gruppo televisivo Norba, è in onda in questi giorni su Italia1 e, a ogni puntata, vede alternarsi diversi artisti anche internazionali oltre che tanti ospiti. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti: L’assenza di Pierpaolo Pretelli. In tutte le puntate attualmente prodotte, infatti, l’ex Velino di Striscia la Notizia ora fidanzatissimo con Giulia Salemi è stato tra i pochi esclusi dal palco della ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo il GF Vipè tornata in tv con Battiti Live. L’edizione 2021 dello show musicale nato nel 2003 nel Sud Italia, che si svolge tra la Puglia e la Basilicata ed è prodotto dal gruppo televisivo Norba, è in onda in questi giorni su Italia1 e, a ogni puntata, vede alternarsi diversi artisti anche internazionali oltre che tanti ospiti. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti:di Pierpaolo Pretelli. In tutte le puntate attualmente prodotte, infatti, l’ex Velino di Striscia la Notizia ora fidanzatissimo con Giulia Salemi è stato tra i pochi esclusi daldella ...

