La resurrezione di Lutero

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 luglio 2021) La scorsa settimana, il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing, è stato ricevuto in udienza dal Papa. E’ il secondo incontro tra i due, il primo dopo la pandemia. Un’udienza che dalla Germania non hanno voluto far passare in sordina, tant’è che sui media locali è finita la foto del vescovo ritratto di spalle mentre saliva lo scalone che l’avrebbe portato dal Pontefice. Apparato teatrale confezionato ad hoc per dare la giusta solennità a un evento di rilievo. Perché è lì, a nord delle Alpi, che si gioca con ogni probabilità il futuro della Chiesa cattolica. Non si tratta di proclamare uno dopo l’altro i versetti dell’Apocalisse, ché solo Dio lo sa cosa accadrà ...