La fine del M5s poteva essere un’opportunità per la sinistra, invece è un problema (Di sabato 3 luglio 2021) Si sta consumando, dunque, il ciclo del populismo politico-parlamentare, durato più di dieci anni, se si contano i giorni a partire dai primi Vaffa-day. Quanto a quello che scorre carsicamente nella società civile, esso ha perduto, per ora, solo una forte rappresentanza, ma continua a ribollire nel profondo del Paese, soprattutto nel Centro-Sud. All’origine della catena populista sta il fallimento finale del sistema politico-istituzionale della Prima Repubblica e della sedicente Seconda. Inutile e poco onesto intellettualmente continuare a ricercare le cause del populismo in un’irreversibile e fatale deriva antropologica degli italiani. La caduta della classe dirigente, che pure era stata ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 luglio 2021) Si sta consumando, dunque, il ciclo del populismo politico-parlamentare, durato più di dieci anni, se si contano i giorni a partire dai primi Vaffa-day. Quanto a quello che scorre carsicamente nella società civile, esso ha perduto, per ora, solo una forte rappresentanza, ma continua a ribollire nel profondo del Paese, soprattutto nel Centro-Sud. All’origine della catena populista sta il fallimento finale del sistema politico-istituzionale della Prima Repubblica e della sedicente Seconda. Inutile e poco onesto intellettualmente continuare a ricercare le cause del populismo in un’irreversibile e fatale deriva antropologica degli italiani. La caduta della classe dirigente, che pure era stata ...

Ultime Notizie dalla rete : fine del La malinconica poesia di costeggiare il delta del Po È da ieri sera che Daniele e Giovanni mi prendono in giro perché alla fine del concerto ho augurato buon settembre a tutti. Mentre lasciamo Rimini, una grande ruota panoramica e i tralicci delle ...

Come sopravvive il Belgio, lo stato fallito di maggior successo ... come nel caso del rapimento di Paul Vanden Boeynants nel 1989, già primo ministro del Paese, che ... in generale, riescono a confondere compiti e attribuzioni tanto che, alla fine, sembra che nessuno ...

Saldi e notte bianca: la sfida del super sabato Centro chiuso, i negozi al "tutto per tutto" Subito sconti robusti: per ora è ripartito solo il settore delle cerimonie. Dopo la "movida azzurra" serata clou anche per i locali ...

Clai, per il centro c’è Migliorini Solo qualche settimana fa la fine del campionato, ieri il primo colpo in vista della prossima stagione agonistica. La Clai Imola ha ingaggiato la centrale Sofia Migliorini (nella foto), 20 anni, ex Sc ...

