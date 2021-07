Kane e Maguire | le parole degli inglesi | «La squadra continua a crescere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 luglio 2021) Harrye Harryhanno parlato dopo la vittoria dell’Inghilterra sull’Ucraina, che è valsa l’accesso in semifinale Al termine del match tra Inghilterra e Ucraina hanno parlato, sponda inglese, Harrye Harry, due dei giocatori andati a segno nella partita.: «Contenti per la prestazione, siamo in semifinale e non abbiamo preso gol. Sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi sono capitate, sto bene e mi sento pronto a dare il mio contributo. Segnare subito ci ha sicuramente dato una mano, poi abbiamo dilagato. Devo dire che è molto bello essere in semifinale mancavamo dal ...