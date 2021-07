Incidente sul Garda: chiesto arresto per un tedesco (Di sabato 3 luglio 2021) Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. Per queste ragioni la Procura di Brescia ha chiesto l'arresto di uno dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo Riva sabato 19 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. Per queste ragioni la Procura di Brescia hal'di uno dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo Riva sabato 19 ...

Incidente sul Garda: chiesto l'arresto per un tedesco - Lombardia

