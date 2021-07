Incendio auto al rione Libertà, non si escluse il dolo (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Principio d’Incendio per un’autovettura questa notte in via Bari al rione Libertà. Per cause in corso d’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco di Benevento, il fuoco si è sviluppato sugli pneumatici di una Lancia parcheggiata ai lati della strada. I caschi rossi, dopo aver provveduto a spegnere l’Incendio e mettere in sicurezza l’area, hanno effettuato un sopralluogo. Non è esclusa l’ipotesi dolosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Principio d’per un’vettura questa notte in via Bari al. Per cause in corso d’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco di Benevento, il fuoco si è sviluppato sugli pneumatici di una Lancia parcheggiata ai lati della strada. I caschi rossi, dopo aver provveduto a spegnere l’e mettere in sicurezza l’area, hanno effettuato un sopralluogo. Non è esclusa l’ipotesisa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

