Il cugino di Saman Abbas interrogato per 12 ore: «Non c'entro niente». Ma la sua versione non convince (Di sabato 3 luglio 2021) È iniziato alle 15 e terminato a mezzanotte l'interrogatorio fiume in carcere a Reggio Emilia a cui si è sottoposto il 2 luglio, su sua richiesta, Ikram Ijaz, il 28enne cugino di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa da due mesi che si presume sia stata uccisa a Novellara, nel reggiano, perché voleva sposare il ragazzo che amava rifiutando il matrimonio combinato imposto dalla famiglia. Il cugino – che era stato arrestato (l'unico della vicenda) il 28 maggio scorso in Francia mentre stava fuggendo a bordo di un autobus in direzione Spagna – è accusato di omicidio premeditato in concorso con i ...

