Green pass falsi e vaccini in vendita sul dark web, sequestrati 10 canali Telegram (Di sabato 3 luglio 2021) Kit di Green pass falsi e vaccini in vendita sul dark web a poco più di 100 euro. Sono mesi che se ne parla. E ora lo hanno scoperto, nel corso di un'indagine avviata dal IV Dipartimento (Frodi e Tutela del Consumatore-Cybercrime) della Procura di Milano, i militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche delle Fiamme Gialle proprio nel giorno dell'entrata in vigore della certificazione vaccinale europea indispensabile per poter tornare a viaggiare liberamente. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e diretta dai sostituti procuratori Bianca Maria Baj ...

