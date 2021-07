Giro di spaccio su Telegram e WhatsApp Due arresti

Advertising

elenaricci1491 : E’ terminata con l’emissione di due misure cautelari personali la brillante operazione antidroga della squadra di P… - TarantiniTime : E’ terminata con l’emissione di due misure cautelari personali la brillante operazione antidroga della squadra di P… - CandelliAngelo : Giro di spaccio su Telegram e WhatsApp, spacciatore e fornitore arrestati dalla Polizia di Stato - Canale189 : Giro di spaccio su Telegram e WhatsApp, spacciatore e fornitore arrestati dalla Polizia di Stato - Lasiciliaweb : Blitz antidroga nel Gelese: 9 arresti Scoperto vasto giro di spaccio di cocaina, hashish e marijuana… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro spaccio

il Resto del Carlino

...sempre cercato di constatare in prima persona le problematiche relative alle "aree dello" ... Neldi circa trenta minuti, abbiamo visto passare decine di macchine dalla via Battisti e, quasi ...Le indagini dei Carabinieri di Gattatico, avviate lo scorso maggio a seguito di un tentativo di estorsione, avevano permesso di stroncare un fiorentedidi hashish e cocaina, consentendo l'arresto di 2 persone e la denuncia a piede libero di altre 14. Sulla base di quelle stesse risultanze, i Carabinieri della Stazione di Gattatico ...Il sindaco e i consiglieri comunali in prima persona hanno compiuto sopralluoghi anche serali alla stazione di Merone e nell’area attorno ormai definita “dello spaccio”. Le lamentele dei cittadini inf ...AVEZZANO – Il sindaco, Gianni Di Pangrazio, in attesa del vertice in Prefettura sull’ordine e sicurezza pubblica, che dovrebbe far scattare la chiusura notturna dei cancelli, ha siglato l’ordinanza an ...