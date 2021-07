Advertising

MediasetTgcom24 : Giappone, frana a sud di Tokyo: almeno 19 dispersi #giappone - fisco24_info : Giappone: almeno due morti nella frana a sud di Tokyo: I dispersi sono una ventina - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giappone: almeno due morti nella frana a sud di Tokyo: (ANSA) - TOKYO, 03 LUG - Almeno due persone… - italianoizumi : RT @Asiablog_it: ??#GIAPPONE ???? Almeno 20 dispersi a causa di una frana e un torrente di fango che ha fatto sprofondare alcuni edifici del… - GiaPettinelli : Giappone: almeno due morti nella frana a sud di Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone almeno

due persone sono morte e un'altra ventina risultano disperse a causa della frana che ha colpito oggi la prefettura giapponese centro orientale di Shizuoka, circa 200 km a sud di Tokyo: lo ha ...Atami si trova a sud di Tokyo. Una frana in, nella regione di Shizuoka, ha fatto sprofondare alcuni edifici della città di Atami: una ... Due persone sono state trovate senza vita,20 ...Una frana in Giappone, nella regione di Shizuoka, ha fatto sprofondare alcuni edifici della città di Atami: una popolare località di villeggiatura a sud ovest di Tokyo. Due persone sono state trovate ...Una grande frana ha colpito la città giapponese di Atami, nella prefettura centro orientale di Shizuoka, circa 200 chilometri a sud della capitale Tokyo. Come scrive l’Ansa, ci sarebbero almeno 19 per ...