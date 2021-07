Euro 2021, Spinazzola: «Tornerò presto» (Di sabato 3 luglio 2021) «Purtroppo sappiamo tutti com’è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!». Eccole le prima parole di Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio che ha messo purtroppo la parola fine al suo Europeo. Sono parole di condivisione, voglia di tornare a solcare il campo da calcio, indossare la maglia che significa più di tutte per ogni giocatore. Quella del proprio Paese. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 luglio 2021) «Purtroppo sappiamo tutti com’è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!». Eccole le prima parole di Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio che ha messo purtroppo la parola fine al suo Europeo. Sono parole di condivisione, voglia di tornare a solcare il campo da calcio, indossare la maglia che significa più di tutte per ogni giocatore. Quella del proprio Paese.

Advertising

fattoquotidiano : Una fattura da 11mila euro intestata al suo socio in Gazzetta Amministrativa srl, presentata come giustificativo pe… - fattoquotidiano : Prezzi pazzi per le auto a noleggio. In Sicilia e Sardegna tariffe raddoppiate rispetto all’anno scorso: 100 euro a… - repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - glooit : Diretta Repubblica Ceca-Danimarca Europei 2020 ore 18 a Baku: formazioni ufficiali e risultato live dei quarti di E… - zazoomblog : Euro 2020 Spinazzola: «Tornerò presto» - #Spinazzola: #«Tornerò #presto» -