Euro 2021, Spinazzola e l’infortunio, ma c’è un tifoso d’eccezione che gli dona il sorriso (Di sabato 3 luglio 2021) Infortunio ieri sera per Leonardo Spinazzola, per lui un tifoso d’eccezione che gli ridona il sorriso Grande amarezza per l’infortunio durante la sfida di ieri sera della Nazionale contro il Belgio di Leonardo Spinazzola. Partita che si è conclusa con la vittoria dell’Italia e che martedì vedrà sfidare gli Azzurri contro la Spagna. Leonardo non ha potuto gioire appieno a causa dell’infortunio, ma grazie ad un tifoso d’eccezione, ha ritrovato il sorriso. Si tratta del piccolo Mattia, di 3 anni, figlio del ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 luglio 2021) Infortunio ieri sera per Leonardo, per lui unche gli riilGrande amarezza perdurante la sfida di ieri sera della Nazionale contro il Belgio di Leonardo. Partita che si è conclusa con la vittoria dell’Italia e che martedì vedrà sfidare gli Azzurri contro la Spagna. Leonardo non ha potuto gioire appieno a causa del, ma grazie ad un, ha ritrovato il. Si tratta del piccolo Mattia, di 3 anni, figlio del ...

Advertising

fattoquotidiano : Una fattura da 11mila euro intestata al suo socio in Gazzetta Amministrativa srl, presentata come giustificativo pe… - repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - Agenzia_Ansa : Vaccini e green pass falsi, sequestrati canali Telegram. Pacchetti 'tutto incluso' venduti a 100-130 euro #ANSA - ilGiunco : Nasce la nuova ciclabile, un investimento da 350mila euro. Al via i lavori - FOLLONICA – È stato aperto giovedì il… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Spinazzola via in barella: il dramma del giocatore e la vergogna in campo tra lacrime e urla -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2021 Marocco, "offesa all'Islam" su Facebook. Condannata ragazza italiana Il tribunale in primo grado ha condannato la giovane alla pena carceraria ed ad una multa di 50mila dirhams, pari a 4.700 euro. Il post della giovane era diventato virale all'epoca della sua ...

MediaWorld, 3 TV LG in offerta sotto i 200 euro per lo switch off DVB - T2 ...99 euro (prima 209,99 euro) e LG 24TL510V - PZ viene proposto a 149,99 euro (in precedenza 179 euro)... A tal proposito, ricordiamo che i primi "grattacapi" potrebbero sorgere già da settembre 2021 .

Europei 2021, record di autogol nella storia della competizione Sky Sport Ecco perché il cashback ha fallito Draghi lo ha sospeso perché a fronte di esborsi di rilievo per l’erario, occorre valutare l'effettiva capacità di incidere sul recupero dell'evasione ...

Juventus, Pjaca potrebbe ritornare in prestito al Genoa Nonostante l'aumento di capitale da 400 milioni di euro la società bianconera deve tener conto del debito accumulato nelle ultime due stagioni, a causa dell'emergenza coronavirus e delle ...

Il tribunale in primo grado ha condannato la giovane alla pena carceraria ed ad una multa di 50mila dirhams, pari a 4.700. Il post della giovane era diventato virale all'epoca della sua ......99(prima 209,99) e LG 24TL510V - PZ viene proposto a 149,99(in precedenza 179)... A tal proposito, ricordiamo che i primi "grattacapi" potrebbero sorgere già da settembreDraghi lo ha sospeso perché a fronte di esborsi di rilievo per l’erario, occorre valutare l'effettiva capacità di incidere sul recupero dell'evasione ...Nonostante l'aumento di capitale da 400 milioni di euro la società bianconera deve tener conto del debito accumulato nelle ultime due stagioni, a causa dell'emergenza coronavirus e delle ...