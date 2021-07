Dati incoraggianti, ma preoccupa la diffusione delle nuove varianti (Di sabato 3 luglio 2021) Calano i contagi e la pressione sulle strutture sanitarie. Prosegue la campagna di vaccinazione che a settembre - ha confermato Figliuolo - coprirà l'80% delle persone vaccinabili. Ma resta alta l'... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 luglio 2021) Calano i contagi e la pressione sulle strutture sanitarie. Prosegue la campagna di vaccinazione che a settembre - ha confermato Figliuolo - coprirà l'80%persone vaccinabili. Ma resta alta l'...

Advertising

factanza : @cris_tian76 Per quanto riguarda il futuro, basandosi sui dati attuali ci sono segnali incoraggianti soprattutto pe… - RaffaeleDigiro5 : @539th Piccoli dati da uno stato a basso tasso di vaccinazione (solo 42% ha fatto prima dose), dove i casi hanno ri… - SilviaTeresa14 : @LaBombetta76 @CesareCamboni Vedremo, per adesso non lo faccio, tanto in UK e Israele i dati non sono affatto incoraggianti. - innovationpost_ : I dati del Centro Studi @Confindustria mostrano segnali di ripresa migliori delle attese, grazie al buon andamento… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo ( 0,30%): (ANSA) - TOKYO, 30 GIU - La Borsa di Tokyo avvia la sed… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati incoraggianti Dati incoraggianti, ma preoccupa la diffusione delle nuove varianti Calano i contagi e la pressione sulle strutture sanitarie. Prosegue la campagna di vaccinazione che a settembre - ha confermato Figliuolo - coprirà l'80% delle persone vaccinabili. Ma resta alta l'...

GP Austria, FP3: Verstappen davanti alle Mercedes, super Giovinazzi è 5° I dati di ieri dunque sono stati incoraggianti per il Cavallino che ha scelto di proseguire su questa strada, così come la Mercedes che ha confermato l'ala posteriore a doppio pilone che ieri ...

"Dati incoraggianti ma serve cautela" il Resto del Carlino Toscana aeroporti: scali di Firenze e Pisa hanno aumentato passeggeri Gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa hanno registrato un traffico di 210.547 passeggeri, evidenziando crescita significativa rispetto ai 75.238 passeggeri del mese di maggio e ai 38.928 di quelli ...

Speranza: “Anche prossime settimane tenere altissimo livello attenzione, varianti complicano sfida” Il ministro della Salute, Roberto Speranza, avverte: “Abbiamo bisogno di proseguire ancora con attenzione, cautela, gradualità, soprattutto ...

Calano i contagi e la pressione sulle strutture sanitarie. Prosegue la campagna di vaccinazione che a settembre - ha confermato Figliuolo - coprirà l'80% delle persone vaccinabili. Ma resta alta l'...di ieri dunque sono statiper il Cavallino che ha scelto di proseguire su questa strada, così come la Mercedes che ha confermato l'ala posteriore a doppio pilone che ieri ...Gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa hanno registrato un traffico di 210.547 passeggeri, evidenziando crescita significativa rispetto ai 75.238 passeggeri del mese di maggio e ai 38.928 di quelli ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, avverte: “Abbiamo bisogno di proseguire ancora con attenzione, cautela, gradualità, soprattutto ...