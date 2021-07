Coronavirus | a Parma 7 casi in più

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, a Parma quasi 400.000 vaccini - ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus: a Parma 12 nuovi casi, nessun decesso in città - ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus: a Parma 14 nuovi casi, nessun decesso in regione - Fresatura_Bo : Aggiornamento Coronavirus: a Parma cinque casi, un nuovo decesso - ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus: a Parma cinque casi, un nuovo decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Parma

Gazzetta di Parma

Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 386.998 casi di positività , 65 in più rispetto ... seguono Bologna (10), Modena e Rimini (con 8 casi ciascuna),(...... 23.634 a Piacenza (+5, di cui 2 sintomatici), 28.678 a(+7, di cui 1 sintomatico), 46.967 a ... Ora la crisi che deriva dalla pandemiacoinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.998 casi di positività, 65 in più rispetto a ieri, su un totale di - ParmaPress24 ...Come si muove il virus. Variante Delta, la più veloce: identikit, mutazioni, sintomi e vaccino. L'Italia. L'andamento positivo riguarda tutta l'Italia. Particolarmente colpita da questa nuova ondata e ...