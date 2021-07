Convention Alis | Baldissarra | Verso auto ibride ed elettriche La produzione resti in Italia

(Di sabato 3 luglio 2021) “E’ in corso una radicale trasformazione dei mezzi di trasporti, si vavettureed, occorre adeguarsi in fretta alla nuova legge europea e le casemobilistiche lo stanno facendo, seppur con qualche disagio”. Ad affermarlo è Costantino Baldissara, commercial, Logistics & Operation Director Grimaldi Group, intervenendo alla tavola rotonda “Imprese, turismo e sostenibilità oltre la crisi”, moderata dal giornta Sergio Luciano nell’ambito della tre giornia Sorrento. “La pandemia ha bloccato l’approvvigionamento di alcune parti – ...

Advertising

ship2shore_it : La convention di ALIS a Sorrento (2^ e 3^ giornata) - ildenaro_it : #Convention @ALIS_italia @luigidimaio: A #Sorrento il #G20 dei #ministri del #Commercio - zazoomblog : Convention Alis Di Maio: A Sorrento il G20 dei ministri del Commercio - #Convention #Maio: #Sorrento #ministri - ildenaro_it : #Sud, il #ministro @mara_carfagna intervenendo alla #convention @ALIS_italia a #Sorrento: #Stop al #criterio della… - ildenaro_it : #PNRR, il #governatore @VincenzoDeLuca alla #convention @ALIS_italia: #Operazione #verità sulle #risorse #destinate… -

Ultime Notizie dalla rete : Convention Alis

Il Denaro

di Enzo Senatore 'La Transizione green del sistema portuale tra Europa e semplificazione': è il tema del primo dibattito organizzato nell'ultima giornata dellaA Sorrento. Apre Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSP Mar Adriatico Settentrionale, che traccia un elenco dei progetti portati a termine, mentre Antonio Errigo, vicedirettore di,...La seconda intervista a tu per tu nell'ultima giornata dellaa Sorrento vede protagonista il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e Nunzia De Girolamo. Partenza con la politica e i nodi del M5S. 'Troveremo una sintesi - spiega - del resto ...“E’ in corso una radicale trasformazione dei mezzi di trasporti, si va verso autovetture ibride ed elettriche, occorre adeguarsi in fretta alla nuova legge europea e le case automobilistiche lo stanno ...“Dopo Draghi, necessario per completare il progetto del famoso Pnrr e per le procedure di vaccinazione, sarà necessario ritornare a governi che siano espressione della volontà popolare. Questo Paese t ...