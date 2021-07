Controlli ‘Alto impatto’, un arresto e 3 denunce nel Napoletano (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Una persona arrestata, tre denunciate e più di ottanta soggetti identificati. Sono i numeri di un servizi ”Alto impatto” voluto dai carabinieri del comando provinciale di Napoli e che ha interessato i comuni di Torre Annunziata, Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. Ottantuno in tutto le persone identificate, 31 i veicoli passati al setaccio. I militari della compagnia di Torre Annunziata, in particolare, hanno arrestato F. C., 40 anni di Poggiomarino, già nota alle forze dell’ordine. La donna, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Torre Annunziata, è stata sottoposta alla detenzione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Una persona arrestata, tre denunciate e più di ottanta soggetti identificati. Sono i numeri di un servizi ”Alto impatto” voluto dai carabinieri del comando provinciale di Napoli e che ha interessato i comuni di Torre Annunziata, Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, nel. Ottantuno in tutto le persone identificate, 31 i veicoli passati al setaccio. I militari della compagnia di Torre Annunziata, in particolare, hanno arrestato F. C., 40 anni di Poggiomarino, già nota alle forze dell’ordine. La donna, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Torre Annunziata, è stata sottoposta alla detenzione ...

Advertising

anteprima24 : ** #Controlli 'Alto impatto', un arresto e 3 #Denunce nel Napoletano ** - OnePinker : Non vedo cosa ci sia di strano...se tento anche io di saltare i controlli in aeroporto, o ad una dogana le forze de… - messveneto : Il piano di Roma per l’arrivo dei tifosi inglesi. Dal record di contagi in Regno Unito ai controlli serrati, ecco l… - Piacenza_Online : Covid: il prefetto di Piacenza raccomanda un giro di vite contro le “discoteche clandestine”. Chiesto ai sindaci di… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli ‘Alto Coronavirus, ultime notizie. Ordine medici: sospensione per operatori non vaccinati Il Sole 24 ORE