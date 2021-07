Addio a Paolo Beldì, il ricordo di Fabio Fazio (Di sabato 3 luglio 2021) Con Paolo Beldì “abbiamo lavorato insieme dieci anni straordinari. Avevamo raggiunto un’intesa pazzesca a ‘Quelli che il calcio’, lui con le immagini partecipava al dialogo, commentava, interveniva. La sua regia parlava ad alta voce, quasi sempre ironizzando”. Fabio Fazio affida così all’Adnkronos il suo ricordo del regista di tante sue trasmissioni, scomparso oggi a 66 anni. “Me lo presentò Bruno Voglino quando facevamo ‘Diritto di replica’ su Rai3 e lui inventò una cifra stilistica di racconto da grande appassionato di televisione, cresciuto alla scuola di Beppe Recchia, dove la regia aveva una funzione ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Con“abbiamo lavorato insieme dieci anni straordinari. Avevamo raggiunto un’intesa pazzesca a ‘Quelli che il calcio’, lui con le immagini partecipava al dialogo, commentava, interveniva. La sua regia parlava ad alta voce, quasi sempre ironizzando”.affida così all’Adnkronos il suodel regista di tante sue trasmissioni, scomparso oggi a 66 anni. “Me lo presentò Bruno Voglino quando facevamo ‘Diritto di replica’ su Rai3 e lui inventò una cifra stilistica di racconto da grande appassionato di televisione, cresciuto alla scuola di Beppe Recchia, dove la regia aveva una funzione ...

